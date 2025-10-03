Italia riparte la corsa al Mondiale | Gattuso convoca 27 azzurri per Estonia e Israele

Prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi. Si gioca sabato 11 a Tallinn e martedì 14 a Udine, entrambe le gare alle 20.45 in diretta Rai 1. Riprende la marcia dell’Italia verso il Mondiale 2026. Dopo il doppio successo di settembre, la Nazionale di Gennaro Gattuso tornerà in campo contro le stesse avversarie già battute all’esordio del nuovo commissario tecnico: Estonia e Israele. Gli Azzurri affronteranno prima la trasferta di Tallinn sabato 11 ottobre (ore 20.45) e poi torneranno in Italia per la sfida di martedì 14 ottobre a Udine, nello stadio ‘Friuli’ già teatro, un anno fa, del netto 4-1 sugli israeliani. 🔗 Leggi su Sportface.it