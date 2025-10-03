Italia riparte la corsa al Mondiale | Gattuso convoca 27 azzurri per Estonia e Israele
Prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi. Si gioca sabato 11 a Tallinn e martedì 14 a Udine, entrambe le gare alle 20.45 in diretta Rai 1. Riprende la marcia dell’Italia verso il Mondiale 2026. Dopo il doppio successo di settembre, la Nazionale di Gennaro Gattuso tornerà in campo contro le stesse avversarie già battute all’esordio del nuovo commissario tecnico: Estonia e Israele. Gli Azzurri affronteranno prima la trasferta di Tallinn sabato 11 ottobre (ore 20.45) e poi torneranno in Italia per la sfida di martedì 14 ottobre a Udine, nello stadio ‘Friuli’ già teatro, un anno fa, del netto 4-1 sugli israeliani. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: italia - riparte
Serie A, si riparte con il Derby d’Italia
LIVE Italia-Serbia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: riparte la corsa alle finali degli azzurri
Juventus Women, nuova avventura in Italia per Glionna! L’ex bianconera riparte dall’Inter Women: c’è l’ufficialità
Museo Grigio. . Mercoledì ore 20,30 Alessandria-Acqui (Coppa Italia) si riparte dallo 0-1 dell'andata - facebook.com Vai su Facebook
La Porsche Carrera Cup Italia 2025 riparte da Guarda la gara sabato 27 settembre alle 15:50 e domenica 28 alle 13:00 su #DAZN - X Vai su X
Mondiali ciclismo: Dagnoni, "bilancio positivo per l'Italia" - "Chiudiamo questo Mondiale con il sesto posto di Giulio Ciccone, che ha fatto il massimo in una corsa durissima. Da msn.com
Italia al sogno Mondiale. Il Messaggero in prima pagina: "Gattuso ci prova" - Dopo l’addio di Luciano Spalletti, seguito alla pesante sconfitta di giugno contro la Norvegia, tocca ora all’ex tecnico del Milan e del Napoli ... Lo riporta tuttomercatoweb.com