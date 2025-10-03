italia quali sono i giocatori della juventus non convocati dal ct gattuso conferme e una sorpresa tra le esclusioni in nazionale tutti i dettagli

Italia, ecco i giocatori della Juventus non convocati dal ct Gattuso. Tra conferme e una sorpresa tra le esclusioni in Nazionale, svelati i dettagli. Le convocazioni del CT Gennaro Gattuso per i prossimi impegni dell’Italia portano con sé una lunga lista di esclusioni in casa Juventus. A rispondere alla chiamata azzurra, infatti, sono solo in due: Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso. Per tutti gli altri, una bocciatura. Le bocciature eccellenti: fuori Gatti e Di Gregorio. La notizia che sorprende di più è senza dubbio l’esclusione di Federico Gatti. Il difensore, che sembrava ormai entrato stabilmente nel giro della Nazionale, è stato lasciato a casa per scelta tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

