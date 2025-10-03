Italia quali sono i giocatori della Juventus non convocati dal ct Gattuso Conferme e una sorpresa tra le esclusioni in Nazionale tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia, ecco i giocatori della Juventus non convocati dal ct Gattuso. Tra conferme e una sorpresa tra le esclusioni in Nazionale, svelati i dettagli. Le convocazioni del CT Gennaro Gattuso per i prossimi impegni dell’Italia portano con sé una lunga lista di esclusioni in casa Juventus. A rispondere alla chiamata azzurra, infatti, sono solo in due: Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso. Per tutti gli altri, una bocciatura. Le bocciature eccellenti: fuori Gatti e Di Gregorio. La notizia che sorprende di più è senza dubbio l’esclusione di Federico Gatti. Il difensore, che sembrava ormai entrato stabilmente nel giro della Nazionale, è stato lasciato a casa per scelta tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

italia quali sono i giocatori della juventus non convocati dal ct gattuso conferme e una sorpresa tra le esclusioni in nazionale tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Italia, quali sono i giocatori della Juventus non convocati dal ct Gattuso. Conferme e una sorpresa tra le esclusioni in Nazionale, tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: italia - sono

Chi è l’aspirante terrorista di 16 anni arrestato a Milano: “Sono l’incubo dei grattacieli. L’Italia? Sarà una regione del Califfato”

In Italia custodite 35 bombe atomiche Usa, 80 volte più potenti di Hiroshima: ecco dove sono

“Saliti a 4 in rianimazione”. West Nile in Italia, scoperto un focolaio: “I pazienti sono stati tutti lì”

Come sono andati i giocatori della Juventus nella sosta: ahia Chico, David-Vlahovic in gol - La brutta notizia parla portoghese, anche se l’infortunio che Francisco Conceicao ha patito in nazionale non pare ... Riporta tuttomercatoweb.com

Juve, Causio: 'Non ci sono giocatori in grado di spaccare le gare e di vincere le partite' - Secondo quanto riferito a Tuttosport dall'ex calciatore Franco Causio, la Juventus non avrebbe in rosa calciatori in grado di cambiare il corso delle partite ne di vincerle con una giocata. Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Sono Giocatori Juventus