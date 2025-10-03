Italia le convocazioni di Gattuso | Politano riconfermato ci sono anche Di Lorenzo e Meret

Il ct dell’Italia Rino Gattuso ha diramato le convocazioni in vista dei match di qualificazione al Mondiale contro Estonia e Israele. Tre i giocatori del Napoli presenti: Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Alex Meret. Le convocazioni dell’Italia: tre giocatori del Napoli presenti. Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario. Difensori: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie. Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Tonali. Attaccanti: Cambiaghi, F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

