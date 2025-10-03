Italia in 5 convocati per l’Italia | confermati Pio Esposito e Frattesi

Dopo la sesta giornata di Serie A, il campionato andrà in pausa per permettere alle Nazionali di giocarsi la qualificazione ai prossimi Mondiali. L’Italia di Gennaro Gattuso dovrà affrontare Estonia e Israele rispettivamente l’11 e il 14 ottobre. Per questo step delicatissimo, il CT ha deciso di affidarsi a delle certezze, combinate con alcune novità che potrebbero portare più brio nella nazionale azzurra. Il blocco Inter rappresenta uno dei pilastri della Nazionale Italiana e ad essere convocati infatti sono stati Bastoni, Barella e Dimarco. Compare nuovamente anche Frattesi, nonostante lo scarso minutaggio in campionato e viene invece confermato Pio Esposito che soltanto nella scorsa pausa ha fatto il suo esordio in azzurro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

