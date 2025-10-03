Italia in 5 convocati per l’Italia | confermati Pio Esposito e Frattesi
Dopo la sesta giornata di Serie A, il campionato andrà in pausa per permettere alle Nazionali di giocarsi la qualificazione ai prossimi Mondiali. L’Italia di Gennaro Gattuso dovrà affrontare Estonia e Israele rispettivamente l’11 e il 14 ottobre. Per questo step delicatissimo, il CT ha deciso di affidarsi a delle certezze, combinate con alcune novità che potrebbero portare più brio nella nazionale azzurra. Il blocco Inter rappresenta uno dei pilastri della Nazionale Italiana e ad essere convocati infatti sono stati Bastoni, Barella e Dimarco. Compare nuovamente anche Frattesi, nonostante lo scarso minutaggio in campionato e viene invece confermato Pio Esposito che soltanto nella scorsa pausa ha fatto il suo esordio in azzurro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: italia - convocati
Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo
#Italia, i convocati di #Gattuso per le qualificazioni ai Mondiali 2026 - X Vai su X
I convocati per la partita di Coppa Italia in programma per domani FORZA SCIACCA - facebook.com Vai su Facebook
Italia, i convocati di Gattuso: chi c'è della Juve e prima volta per Nicolussi Caviglia - ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo ... Si legge su tuttosport.com
Italia, i convocati di Gattuso: novità Nicolussi Caviglia e Cambiaghi. Tornano Gabbia e Cristante, c'è Pio Esposito - Gli azzurri torneranno ad affrontare Estonia e Israele, le avversarie già battute a settembre in occasione delle ... Secondo msn.com