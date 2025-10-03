Italia i convocati di Gattuso | presenti Mancini e Cristante

Si avvicina a grandi passi il momento della seconda pausa per gli impegni delle nazionali, che prenderà il via al termine di questo weekend di campionato. Proprio in vista della pausa, continuano ad arrivare le notizie relative alle convocazioni dei vari commissari tecnici ed in casa Roma, dopo le chiamate della Francia per Kone e del Marocco per El Aynaoui, sono arrivate anche quelle di Gattuso per le sfide dell’Italia. Il CT azzurro ha infatti scelto di convocare sia Mancini sia Cristante, che torna così in Nazionale dopo un periodo d’assenza che durava da giugno 2024. Il difensore ed il centrocampista giallorosso saranno dunque a disposizione di Gattuso per i match contro Estonia (11 ottobre a Tallin) e Israele (14 ottobre ad Udine) nei quali serviranno due vittorie ampie per continuare a sperare nel primo posto del girone, che resta tuttavia molto complicato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia, i convocati di Gattuso: presenti Mancini e Cristante

In questa notizia si parla di: italia - convocati

Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo

#Italia Under 17, i convocati di #Favo: presenti Forte, Maccaroni, Arena e Paratici dell'#AsRoma https://tinyurl.com/33ut5bwn - X Vai su X

I convocati per la partita di Coppa Italia in programma per domani FORZA SCIACCA - facebook.com Vai su Facebook

Italia, le convocazioni di Gattuso: Politano riconfermato, ci sono anche Di Lorenzo e Meret - Tre i giocatori del Napoli presenti: Di Lorenzo, Politano e Meret. Segnala ilnapolista.it

Italia, i convocati di Gattuso: novità Nicolussi Caviglia e Cambiaghi. Tornano Gabbia e Cristante, c'è Pio Esposito - Gli azzurri torneranno ad affrontare Estonia e Israele, le avversarie già battute a settembre in occasione delle ... Secondo ilgazzettino.it