Italia i convocati di Gattuso | le novità sono Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
Riprende la rincorsa della Nazionale al Mondiale. Gli Azzurri torneranno ad affrontare Estonia e Israele, le stesse avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da commissario tecnico di Gennaro Gattuso. Sabato 11 ottobre a Tallinn l'Italia farà visita all'Estonia per poi ospitare martedì 14 ottobre Israele a Udine, in quello Stadio 'Friuli' già teatro un anno fa della sfida di Nations League con la nazionale di Ben Shimon. Entrambi i match sono in programma alle 20.45 e saranno trasmessi in diretta su Rai 1. Il Ct Gennaro Gattuso ha convocato 27 calciatori per il raduno fissato nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano: prima chiamata in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l'attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: italia - convocati
Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo
#Italia, i convocati di #Gattuso: ok #Kean, ma c’è un altro viola. Che sorpresa! #Fiorentina - X Vai su X
I convocati per la partita di Coppa Italia in programma per domani FORZA SCIACCA - facebook.com Vai su Facebook
Convocati Italia, quanta Inter tra le scelte di Gattuso: tutti i nerazzurri in lista - C'è ancora tanta Inter nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per i prossimi impegni della Nazionale. Segnala spaziointer.it
Nazionale Italiana, convocati di Gattuso: prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia - Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei 27 giocatori convocati per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e Israele. Secondo gonfialarete.com