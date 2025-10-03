Italia-Estonia i convocati di Gattuso | ci sono due novità

Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Italia-Estonia, riprende la rincorsa della Nazionale di Gennaro Gattuso al Mondiale. Gli Azzurri torneranno ad affrontare Estonia e Israele, le stesse avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da commissario tecnico di Gennaro  Gattuso. Quando gioca l’Italia e dove vederla. Sabato 11 ottobre a Tallinn l’Italia farà visita all’Estonia per poi ospitare martedì 14 ottobre Israele a Udine, in quello Stadio ‘Friuli’ già teatro un anno fa della sfida di Nations League con la nazionale di Ben Shimon. Entrambi i match sono in programma alle 20.45 e saranno trasmessi in diretta su Rai 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

italia estonia i convocati di gattuso ci sono due novit224

© Lapresse.it - Italia-Estonia, i convocati di Gattuso: ci sono due novità

In questa notizia si parla di: italia - estonia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Italia-Estonia del 5 settembre allo stadio di Bergamo: già venduti 10.400 biglietti

italia estonia convocati gattusoItalia-Estonia, i convocati di Gattuso: ci sono due novità - Estonia, riprende la rincorsa della Nazionale di Gennaro Gattuso al Mondiale. Da lapresse.it

italia estonia convocati gattusoI convocati dell’Italia di Gattuso contro Estonia e Israele: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia - I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Estonia Convocati Gattuso