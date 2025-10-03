Italia ecco i convocati del ct Gattuso | la lista completa per le sfide a Estonia e Israele
Qualificazioni Mondiali: l’Italia del commissario tecnico Gattuso pronta a sfidare Estonia e Israele. I convocati La corsa della Nazionale italiana verso il prossimo Mondiale entra nel vivo. Dopo un avvio convincente a settembre, gli Azzurri si preparano a tornare in campo per affrontare due avversarie già battute nelle prime uscite della gestione Gennaro Gattuso, commissario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: italia - convocati
Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo
#Italia Under 17, i convocati di #Favo: presenti Forte, Maccaroni, Arena e Paratici dell'#AsRoma https://tinyurl.com/33ut5bwn - X Vai su X
I convocati per la partita di Coppa Italia in programma per domani FORZA SCIACCA - facebook.com Vai su Facebook
Italia, attesi oggi i convocati di Gattuso per Estonia ed Israele: la probabile lista - Rino Gattuso, ct della nazionale azzurra, diramerà entro la serata di oggi la lista dei convocati che si ritroverà lunedi a Coverciano per preparare le 2 sfide di qualificazione ... Come scrive tuttojuve.com
Italia, in arrivo le convocazioni Gattuso: c'è il blocco Napoli, ma Lucca ancora out - L'Italia che insegue la qualificazione ai Mondiali nei due impegni con Estonia e Israele riparte dal mini- Segnala msn.com