Italia e Germania asse decisivo per rilanciare un’Europa più forte

Tra gli ulivi di Villa Almone, a Roma, la celebrazione dell'Unità tedesca ha trasformato un elegante ricevimento in un appello politico: Italia e Germania, motori storici dell'integrazione, devono saldare ancor di più la loro intesa per affrontare un panorama globale segnato da conflitti, tensioni economiche e nuove sfide strategiche.

Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: è un’Italia sempre d’argento! Germania imbattibile

L'Ocean Viking è una nave di SOS Méditerranée, un network di organizzazioni umanitarie attive in Francia, Germania, Italia e Svizzera.

Crisi auto, Italia e Germania unite contro lo stop a benzina e diesel nel 2035. Urso: Merz porterà il tema al Consiglio Europeo - Per il ministro delle Imprese Adolfo Urso, non si tratta di un problema locale: «È una questione europea, legata a normative sui veicoli commerciali che soffocano le potenzialità di sviluppo di poli p ...

Meloni e Merz sempre più vicini. Asse Italia-Germania dal Medio Oriente ai dazi Usa. Europeisti ma amici di Trump - Ma forte e decisa condanna delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.