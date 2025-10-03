Italia Cuba Under 20 2-2 piccolo stop al Mondiale per gli azzurrini | Okoro in campo i dettagli della partita dell’attaccante della Juventus Next Gen

Italia Cuba Under 20 2-2, gli azzurrini subiscono un piccolo stop al Mondiale: come ha giocato l’attaccante Alvin Okoro della Juventus Next Gen. Una beffa atroce. L’ Italia Under 20 frena bruscamente al Mondiale di categoria: contro Cuba, gli Azzurrini non vanno oltre il 2-2, facendosi rimontare un doppio vantaggio dopo aver giocato un intero tempo in inferiorità numerica. In campo anche l’attaccante della Juventus Next Gen, Alvin Okoro. Doppio vantaggio e ingenuità: l’espulsione che cambia tutto. La partita si era messa subito in discesa. Dopo un avvio dominante, l’Italia aveva trovato il vantaggio al 14? con Andrea Natali, per poi raddoppiare al 31? con l’interista Jamal Iddrissou. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Cuba Under 20 2-2, piccolo stop al Mondiale per gli azzurrini: Okoro in campo, i dettagli della partita dell’attaccante della Juventus Next Gen

In questa notizia si parla di: italia - cuba

Mondiali Under 20, Italia rimontata: da 2-0 a 2-2 contro Cuba. Pesa l’espulsione di Iddrissou

Volley, Nations League maschile: l’Italia sfiderà Cuba ai Quarti di finale

Dove vedere in tv Italia-Cuba, Nations League volley 2025: orario quarto di finale, programma, streaming

Gli azzurrini si buttano via, Cuba rimonta con due rigori. Italia U20, qualificazione rimandata Al secondo appuntamento del suo Mondiale U20, l’Italia si butta via e si fa rimontare due gol di vantaggio da Cuba. Il 2-2 di Valparaiso è frutto di una partita spac Vai su Facebook

Italia U20, qualificazione rimandata: Cuba di rigore trova la rimonta. Il rossonero Sala in campo... - X Vai su X

Mondiali Under 20 Italia beffata dal Football Video Support, due rigori salvano Cuba. Risultati e classifiche - 2 con Cuba e si giocheranno la qualificazione contro l'Argentina che ha battuto l'Australia 4- Si legge su sport.virgilio.it

Mondiale U20, Italia-Cuba 2-2: Azzurrini raggiunti in inferiorità numerica nella ripresa - Dove vedere in tv e streaming la partita della fase a gironi del Mondiale U20 ... Riporta calciomagazine.net