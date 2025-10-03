Italbasket presentato il Ct Banchi | Il punto più alto in carriera Vogliamo il Mondiale

Roma, 3 ottobre 2025 – Si è ufficialmente alzato il sipario dell’era di Luca Banchi sulla panchina della Nazionale italiana di basket. Banchi, che ha firmato un contratto full-time di durata triennale e sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ramondino, Adriano Vertemati e Iacopo Squarcina, non è nuovo al ruolo di CT, perché arriva dall’esperienza sulla panchina della nazionale della Lettonia, che ha portato fino allo storico quinto posto ai Mondiali del 2023. Il coach di origini grossetane, che succede a Gianmarco Pozzecco – il quale ha lasciato l’azzurro dopo l’eliminazione agli ottavi di finale dell’Europeo disputato poche settimane fa –, è stato presentato questa mattina a Roma, presso il Salone d’onore del CONI, e non ha nascosto la sua emozione per questo nuovo incarico, senza dimenticarsi di tutti coloro che lo hanno preceduto, a cominciare proprio da Pozzecco, e chiarendo subito i capisaldi del suo mandato: “Non nascondo l’emozione e la gratitudine di essere stato scelto per questo ruolo, un ruolo a cui do grande valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

