Italbasket Luca Banchi nuovo CT | Il momento più alto della mia carriera voglio uno stile riconoscibile

Presentato al Salone d'Onore del Coni il successore di Pozzecco: "Obiettivo qualificazione al Mondiale 2027. La Nazionale deve essere un punto di riferimento per tutti". La panchina dell'Italbasket ha un nuovo padrone. Luca Banchi è stato ufficialmente presentato come commissario tecnico della Nazionale italiana durante una conferenza stampa al Salone d'Onore del Coni. Emozionato e grato per l'incarico, Banchi ha raccolto l'eredità di Gianmarco Pozzecco, salutato con affetto dalla Federazione.