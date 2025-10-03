Italbasket Luca Banchi nuovo CT | Il momento più alto della mia carriera voglio uno stile riconoscibile
Presentato al Salone d’Onore del Coni il successore di Pozzecco: “Obiettivo qualificazione al Mondiale 2027. La Nazionale deve essere un punto di riferimento per tutti”. La panchina dell’Italbasket ha un nuovo padrone. Luca Banchi è stato ufficialmente presentato come commissario tecnico della Nazionale italiana durante una conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni. Emozionato e grato per l’incarico, Banchi ha raccolto l’eredità di Gianmarco Pozzecco, salutato con affetto dalla Federazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: italbasket - luca
Coach Pozzecco lascia l’Italbasket. Luca Banchi probabile successore
Luca Banchi prossimo ct dell’Italbasket: arriva la conferma di Petrucci
Luca Banchi è il nuovo ct dell’Italbasket: agli ultimi Mondiali è stato eletto “best coach”
Italbasket, Luca Banchi full time o part time? Tutti i dettagli del contratto - X Vai su X
C'è anche la Campania nello staff della nuova italbasket targata Luca Banchi: Marco Ramondino, avellinese doc, ricoprirà, infatti, il ruolo di assistente allenatore con anche Adriano Vertemati. Ramondino allena ora in Germania, al Mitteldeutsher. Noi siamo or - facebook.com Vai su Facebook
Presentato il nuovo ct dell’Italbasket Luca Banchi “Momento più alto della mia carriera, obiettivo Mondiale” - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Non nascondo l’emozione e la gratitudine di essere stato il prescelto per questo ruolo, un ruolo di grande valore per me. Si legge su quotidianodelsud.it
Italbasket, Datome a Sky: "Banchi riempie tutte le caselle come nuovo ct" - Il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili della Federazione Italiana Pallacanestro Gigi Datome ha commentato così la nomina di Luca Banchi come nuovo ct della nazionale mag ... Lo riporta sport.sky.it