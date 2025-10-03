Italbasket Banchi | Olimpiadi? Obiettivo ma non deve diventare un' ossessione

Oggi, nel Salone d’Onore del Coni a Roma è avvenuta la presentazione ufficiale di Luca Banchi, nuovo ct dell'Italbasket: “Obiettivo Giochi 2028, ma non deve essere un’ossessione”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

italbasket banchi olimpiadi obiettivoPresentato il nuovo ct dell’Italbasket Luca Banchi “Momento più alto della mia carriera, obiettivo Mondiale” - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Non nascondo l’emozione e la gratitudine di essere stato il prescelto per questo ruolo, un ruolo di grande valore per me. Riporta quotidianodelsud.it

italbasket banchi olimpiadi obiettivoBasket: Banchi, 'l'obiettivo dell'Italia è andare ai Mondiali' - Il tecnico: 'Essere Ct è il punto più alto della mia carriera'. Come scrive ansa.it

