Italbasket Banchi | Olimpiadi? Obiettivo ma non deve diventare un' ossessione
Oggi, nel Salone d’Onore del Coni a Roma è avvenuta la presentazione ufficiale di Luca Banchi, nuovo ct dell'Italbasket: “Obiettivo Giochi 2028, ma non deve essere un’ossessione”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"L'obiettivo è la qualificazione al Mondiale. Mi auguro di essere degno di questo incarico e di poter coltivare i miei sogni". Lo ha detto Luca Banchi, nuovo ct dell'Italbasket, durante la presentazione al Coni. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/basket/2025/10 - X Vai su X
C'è anche la Campania nello staff della nuova italbasket targata Luca Banchi: Marco Ramondino, avellinese doc, ricoprirà, infatti, il ruolo di assistente allenatore con anche Adriano Vertemati. Ramondino allena ora in Germania, al Mitteldeutsher. Noi siamo or - facebook.com Vai su Facebook
Presentato il nuovo ct dell’Italbasket Luca Banchi “Momento più alto della mia carriera, obiettivo Mondiale” - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Non nascondo l’emozione e la gratitudine di essere stato il prescelto per questo ruolo, un ruolo di grande valore per me. Riporta quotidianodelsud.it
Basket: Banchi, 'l'obiettivo dell'Italia è andare ai Mondiali' - Il tecnico: 'Essere Ct è il punto più alto della mia carriera'. Come scrive ansa.it