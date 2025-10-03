IT Wallet ISEE e certificati di studio presto digitali su App IO

Orizzontescuola.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portafoglio digitale IT Wallet, previsto dal PNRR e accessibile tramite la App IO, entra nella sua seconda fase di sperimentazione. Dopo l’integrazione dei primi documenti (patente, tessera sanitaria e disability card), il Garante della Privacy, con provvedimento n. 469 del 4 agosto 2025, ha espresso parere favorevole a due nuovi schemi di DPCM che ampliano le funzionalità del sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: wallet - isee

it wallet isee certificatiSull'app IO arriva anche l'ISEE: il programma di digitalizzazione continua - Sull'app IO sarà possibile recuperare anche l'ISEE continuando il programma di digitalizzazione iniziato da alcuni anni, ecco tutte le novità in merito ... libero.it scrive

Portafoglio digitale, per la fase test spazio a Isee, certificati e titoli di studio - Wallet (portafoglio elettronico) tutte le informazioni per l’attestazione dell’ISEE, certificati di residenza e titoli di studio: sono questi alcuni dei documenti che il cittadino potrà inseri ... Scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: It Wallet Isee Certificati