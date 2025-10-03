Istituito il decimo asilo nido a Taranto Apertura al quartiere Paolo VI entro la fine dell’anno

Tarantini Time Quotidiano Via libera al decimo asilo nido comunale, pubblico, a gestione diretta. È stata approvata in Giunta la delibera 184, datata 19-09-2025, con la quale si istituisce “il Servizio di Asilo Nido Comunale in Via Giulio Pastore, nel quartiere Paolo VI”. L’apertura è prevista entro la fine di quest’anno (novembredicembre 2025) con servizio attivo dal lunedì al sabato in linea con il Regolamento Comunale di gestione e il calendario scolastico regionale; l’asilo accoglierà fino ad un massimo di 25 bambini. L’intervento di riqualificazione è stato possibile grazie ai fondi PNRR e al cofinanziamento comunale, ed è il risultato di un percorso di confronto e collaborazione tra parte politica, Direzione Generale, Direzione Pubblica Istruzione e Direzione Lavori Pubblici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Istituito il decimo asilo nido a Taranto. Apertura al quartiere Paolo VI entro la fine dell’anno

In questa notizia si parla di: istituito - decimo

