Istat | nel II trimestre reddito famiglie +0,8% potere d’acquisto +0,3%

Ildenaro.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 ott. (askanews) – Nel II trimestre il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti dello 0,5%. Il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,3%, contro uno 0,5% di aumento dei prezzi misurati dal deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie. Lo ha reso noto l’Istat La propensione al risparmio delle famiglie è stimata al 9,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. “La crescita del potere d’acquisto delle famiglie rallenta, pur confermando la dinamica positiva che perdura quasi ininterrotta dal primo trimestre 2023. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: istat - trimestre

Istat, il Pil frena, nel secondo trimestre -0,1%

Istat: Pil 2° trimestre cala dello 0,1%

Pil, Istat: -0,1% nel secondo trimestre 2025, +0,4% su anno

Consumi: +0,5% t/t in 2* trim, +0,8% reddito famiglie (Istat) - Il reddito disponibile delle famiglie aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti dello 0,5%. Segnala milanofinanza.it

istat ii trimestre reddito++ Istat, rallenta potere d'acquisto e sale risparmio famiglie - Nel secondo trimestre 2025 "La crescita del potere d'acquisto delle famiglie rallenta, pur confermando la dinamica positiva quasi ininterrotta dal primo trimestre 2023" contemporaneamente "si assiste ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Istat Ii Trimestre Reddito