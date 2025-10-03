Israele non sospesa da competizioni Fifa e Uefa Infantino cerca giustificazioni | Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato della non esclusione di Israele dalle competizioni Uefa e Fifa: "Non possiamo risolvere i problemi geopolitici, ma possiamo e dobbiamo promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari". D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele sospesa competizioni fifaLa FIFA non sospende Israele, Infantino: “Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici” - Israele giocherà regolarmente le partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Italia in questo mese di ottobre ... fanpage.it scrive

