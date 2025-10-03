Israele non sospesa da competizioni Fifa e Uefa Infantino cerca giustificazioni | Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici
Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato della non esclusione di Israele dalle competizioni Uefa e Fifa: "Non possiamo risolvere i problemi geopolitici, ma possiamo e dobbiamo promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari". D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: israele - sospesa
Università, sospesa la convenzione con l'Ateneo di Israele
L'autore Pablo Trincia chiede all'Italia di proteggere la Flotilla dalla reazione di Israele, anziché pretendere che la navigazione venga sospesa - facebook.com Vai su Facebook
Università, sospesa la convenzione con l'Ateneo di Israele https://ift.tt/okiAmXO https://ift.tt/J1f6S3r - X Vai su X
Israele a rischio esclusione: la FIFA deciderà oggi? - Il 2 ottobre la FIFA deciderà sul futuro di Israele nelle qualificazioni Mondiali 2026 tra pressioni politiche e tensioni istituzionali. Da europacalcio.it
La FIFA non sospende Israele, Infantino: “Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici” - Israele giocherà regolarmente le partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Italia in questo mese di ottobre ... fanpage.it scrive