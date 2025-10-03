Israele intercetta Marinette l' ultima nave della flotilla per Gaza

Milano, 3 ott. (askanews) - Le immagini diffuse dalla Global Sumud Flotilla mostrano le forze israeliane intercettare la Marinette, l'unica nave rimasta della flotilla umanitaria internazionale diretta verso la Striscia di Gaza, dopo che Israele ha fermato circa 40 imbarcazioni, scatenando proteste in diversi paesi stranieri. Nel video si vede una nave militare accostarsi a Marinette e i soldati israeliani salire a bordo. La barca della flotilla è stata intercettata alle 10.29 ora locale a 42,5 miglia nautiche da Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

