Israele i parlamentari italiani fermati sulla Flotilla sono liberi

Quattro parlamentari italiani imbarcati sulla Sumud Flotilla hanno riacquistato la libertà: la Farnesina lo conferma, mentre la diplomazia corre per far rientrare tutti i connazionali ancora trattenuti in Israele. Sbircia la Notizia Magazine, con dati verificati insieme all’agenzia Adnkronos, ripercorre le tappe di una giornata ad altissima tensione. Ritorno alla libertà dei rappresentanti italiani Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Israele, i parlamentari italiani fermati sulla Flotilla sono liberi

