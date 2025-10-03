Israele ha intercettato e abbordato Marinette ultima nave della Flotilla che stava navigando verso Gaza

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I soldati della Marina Militare israeliana hanno abbordato l'ultimo vascello della Global Sumud Flotilla che questa mattina stava viaggiando verso la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

israele ha intercettato abbordatoLe operazioni israeliane di intercettazione e abbordaggio della Global Sumud Flotilla, in ordine - Mercoledì sera Israele ha intercettato e abbordato diverse barche della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa civile composta da una quarantina di barche che aveva l’obiettivo di rompere il blocco ... Lo riporta ilpost.it

israele ha intercettato abbordatoFlotilla abbordata, Israele: “Provocazione finita”, fermati 40 italiani. Garante: “Illegittimi scioperi generali senza preavviso” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sulla Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Secondo fanpage.it

