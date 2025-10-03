Israele ha intercettato e abbordato Marinette ultima nave della Flotilla che stava navigando verso Gaza

I soldati della Marina Militare israeliana hanno abbordato l'ultimo vascello della Global Sumud Flotilla che questa mattina stava viaggiando verso la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele, sirene a Tel Aviv: intercettato missile dallo Yemen. Proteste e cassonetti incendiati sotto casa di Netanyahu

Firenze, stazione di Santa Maria Novella. Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla, fermando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. Tra questi il giornalista fiorentino Saverio Tommasi, Margherita Ciopp, e altri amici come Arturo Scotto, Annalisa Cor Vai su Facebook

Sono nove le imbarcazioni che Israele ha finora intercettato e fermato in base al tracker che segue le operazioni della navi: Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Huga, Sirius, Spectre e Yulara - X Vai su X

Le operazioni israeliane di intercettazione e abbordaggio della Global Sumud Flotilla, in ordine - Mercoledì sera Israele ha intercettato e abbordato diverse barche della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa civile composta da una quarantina di barche che aveva l’obiettivo di rompere il blocco ... Lo riporta ilpost.it

Flotilla abbordata, Israele: “Provocazione finita”, fermati 40 italiani. Garante: “Illegittimi scioperi generali senza preavviso” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sulla Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Secondo fanpage.it