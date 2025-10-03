Iscrizioni in crescita all' Accademia di Belle Arti ma problema di spazi

L'Accademia di Belle Arti statale di Verona continua a essere attrattiva, ma il suo futuro immediato è segnato da un’incognita.Le iscrizioniAlla chiusura delle iscrizioni per l’anno accademico 202526, avvenuta il 30 settembre scorso, l’istituzione ha registrato numeri in aumento: quasi mille. 🔗 Leggi su Veronasera.it

