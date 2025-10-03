Ischia ritrovato il cadavere di una donna in zona portuale

Il corpo ritrovato questa mattina a Ischia appartiene a una 57enne ucraina: indagano i carabinieri. Ancora da chiarire le cause del decesso, tra l’ipotesi di un incidente o un gesto volontario. Il cadavere di una donna è stato ritrovato questa mattina a Ischia, nella zona della Pagoda, area portuale del comune capoluogo isolano. Si tratta . 🔗 Leggi su 2anews.it

ischia ritrovato cadavere donnaTragedia Ischia Porto Donna, rinvenuta morta la Pagoda - Tragedia a Ischia, nella zona della Pagoda, qui una donna è stata ritrovata senza vita ai piedi del belvedere. Come scrive ilgolfo24.it

