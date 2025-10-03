Irpinia l’età media sale | boom di anziani e culle vuote
Tempo di lettura: 2 minuti In Irpinia ci sono sempre più nonni e sempre meno nipoti. È questo il quadro che emerge da uno studio di Openpolis, che fotografa un’Italia segnata da un forte squilibrio demografico. E in provincia di Avellino la tendenza è ancora più accentuata: in alcuni comuni il numero di over 64 anni è addirittura tre o quattro volte superiore a quello dei bambini sotto i 14. Ad Aquilonia, per esempio, l’indice di vecchiaia – cioè il numero di anziani ogni cento giovani – raggiunge quota 397,2: quasi quattro anziani per ogni ragazzo. Situazione simile a Calitri (374,3) e Guardia Lombardi (367,7). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: irpinia - media
