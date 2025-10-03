Irca nuovi finanziamenti agevolati per oltre 850 mila euro alle cooperative siciliane

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima seduta del Consiglio d'amministrazione dell’Irca, riunito dal presidente Vitalba Vaccaro, su proposta del Direttore Generale Giacomo Terranova, sono stati approvati una serie di provvedimenti riguardanti crediti a medio termine e crediti di esercizio per un totale complessivo di oltre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: irca - nuovi

irca nuovi finanziamenti agevolatiNuovi finanziamenti agevolati per oltre 850 mila euro per le cooperative siciliane deliberati il 30 settembre dall’Ircac - Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ircac, riunito dal Presidente Vitalba Vaccaro, che si è svolta il 30 settembre scorso, su proposta del Direttore Generale Giacomo Terranova ... Segnala blogsicilia.it

India, dal 16 settembre nuovi finanziamenti agevolati per le imprese: ecco come accedervi - Dal 16 settembre le imprese italiane in India potranno accedere a un nuovo assist previsto dall’ultimo decreto Economia. Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Irca Nuovi Finanziamenti Agevolati