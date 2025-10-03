Una notte magica e ricca di emozioni quella di ieri, 2 ottobre, per Irama che con la sua musica e la sua voce ha ancora una volta conquistato migliaia di persone venute da ogni parte d’Italia per vederlo esibirsi sul palcoscenico dell’ Arena di Verona, tempio della musica lirica che per una sera è stata la casa del cantautore che con la sua voce letteralmente fatto venire i brividi al pubblico presente in un’Arena sold out. Irama, sold out all’Arena di Verona in attesa di San Siro. Una serata unica, intensa, e pensata come un momento di condivisione speciale, tra sorprese e ospiti che renderanno l’evento ancora più memorabile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Irama, secondo sold out all'Arena di Verona. Sul palco Elodie, Rkomi, Noemi, Arisa e Dardust: una serata che anticipa il concerto di San Siro