Irama secondo sold out all’Arena di Verona Sul palco Elodie Rkomi Noemi Arisa e Dardust | una serata che anticipa il concerto di San Siro
Una notte magica e ricca di emozioni quella di ieri, 2 ottobre, per Irama che con la sua musica e la sua voce ha ancora una volta conquistato migliaia di persone venute da ogni parte d’Italia per vederlo esibirsi sul palcoscenico dell’ Arena di Verona, tempio della musica lirica che per una sera è stata la casa del cantautore che con la sua voce letteralmente fatto venire i brividi al pubblico presente in un’Arena sold out. Irama, sold out all’Arena di Verona in attesa di San Siro. Una serata unica, intensa, e pensata come un momento di condivisione speciale, tra sorprese e ospiti che renderanno l’evento ancora più memorabile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
#Spotify "Crepe" diventa il secondo album di Irama che supera 300 milioni di streams su Spotify. Ecco gli streams ottenuti dai singoli estratti. • Arrogante: 96.195.426 • Mediterranea: 138.415.278 • Crepe: 46.880.075. - facebook.com Vai su Facebook
Elodie, Arisa e Rkomi nella casa di Irama all’Arena di Verona. In anteprima i brani inediti del nuovo album “Antologia della vita e della morte” – VIDEO - Sul palco dell'Arena tutti i successi e le anticipazioni del nuovo album. Scrive ilfattoquotidiano.it
