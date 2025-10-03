Irama e Mew di Amici stanno insieme il video non lascia dubbi

È nata una nuova coppia nel mondo della musica. Se qualche mese fa si parlava solamente di un presunto flirt, ora il rapporto tra Irama e Mew ha fatto un passo in avanti e i diretti interessati hanno deciso di non nascondersi più. A confermarlo un video che circola su TikTok, in cui i due scendono insieme dallo stesso van e rientrano in hotel per la notte. Irama e Mew di Amici sono fidanzati. Irama e Mew stanno insieme. Dopo i primi indizi sui social, risalenti alla scorsa estate, i due cantanti hanno voglia di vivere la loro frequentazione senza più nascondersi da fan e paparazzi. A confermare il loro legame un video pubblicato su TikTok da un utente, che mostra i due scendere dallo stesso van dopo il concerto di Irama all’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Irama e Mew di Amici stanno insieme, il video non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: irama - amici

Amici, Irama starebbe frequentando un’ex allieva: il nome e le segnalazioni

“Mew di Amici e Irama insieme in Puglia”, gli indizi social di un presunto flirt tra i due cantanti

Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip

#Amici | Prima puntata di Amici con ospiti Irama, Francesca Fagnani, Simona Ventura e la comicità travolgente dell'attrice sarda La Notizia https://cagliaripad.it/658408/riparte-amici-25-alla-prima-puntata-e-show-di-geppi-cucciari… #amici25 - X Vai su X

Irama, grande artista #iramaplume #irama #amici #amici25 - facebook.com Vai su Facebook

Amici, Mew e Irama sono una coppia: il video che toglie ogni dubbio - I due ex volti del talent Amici di Maria De Filippi Mew e Ira sono diventati una coppia. Scrive isaechia.it

“Insieme in hotel”: c’è la conferma sulla nuova storia di Irama - Il noto cantante Irama avrebbe intrapreso una relazione con una collega ben nota al pubblico e che come lui ha avuto un passato ad Amici. Segnala donnaglamour.it