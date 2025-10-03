Ira del centrodetsra sullo sciopero generale | spregiudicata strumentalizzazione politica

AGI - "La sanzione deve essere equiparata al danno che crei". L'ira di Matteo Salvini si abbatte sullo sciopero generale per Gaza. "Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno sciopero dichiarato illegittimo? Ecco, lo organizza Landini e lo paghi Landini", dice il ministro dei Trasporti riferendosi alla decisione di ieri della Commissione di garanzia sugli scioperi. Applicazione della legge e risarcimenti. "Noi applichiamo la legge. Il problema è il mancato preavviso", ha spiegato il presidente dell'organismo, Paola Bellocchi, intervistata dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ira del centrodetsra sullo sciopero generale: spregiudicata strumentalizzazione politica

