Ira del centrodestra sullo sciopero generale | spregiudicata strumentalizzazione politica

AGI - "La  sanzione  deve essere equiparata al  danno  che crei". L'ira di  Matteo Salvini  si abbatte sullo  sciopero generale  per  Gaza. "Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno sciopero dichiarato illegittimo? Ecco, lo organizza  Landini  e lo paghi Landini", dice il ministro dei Trasporti riferendosi alla decisione di ieri della Commissione di garanzia sugli scioperi. Applicazione della legge e risarcimenti. "Noi applichiamo la  legge. Il problema è il mancato preavviso", ha spiegato il presidente dell'organismo,  Paola Bellocchi, intervistata dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Agi.it

