io nonno in prima linea ogni giorno una scoperta

Mano nella mano con la piccola Carlotta, nonno Antonio esce dall’asilo e la porta a casa con sé: un rituale che condividono ogni giorno, e come ogni giorno anche ieri, nella giornata della festa nazionale dei nonni, Antonio si fa trovare puntuale davanti all’ingresso della scuola. Il 2 ottobre è un giorno speciale in cui viene ricordato tutto l’amore, la passione, e la dedizione dell’essere "genitore due volte" e in cui viene ricordato più che mai il ruolo insostituibile di un nonno all’interno del nucleo familiare. Antonio Cerrai, ex presidente della Croce rossa di Pisa oltre che attuale presidente dell’Anteas, Associazione nazionale tutte età per la solidarietà della Cisl di Pisa, è nonno di Carlotta da due anni, due anni pieni di amore e di momenti unici vissuti insieme, che resteranno sempre impressi nei più bei ricordi della bambina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

