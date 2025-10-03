Inviano un video hard di una 48enne ai suoi vicini e ai contatti social | condannati a 9 anni

Il Tribunale di Monza ha condannato a 9 anni due uomini per estorsione, atti persecutori e diffamazione. I due, con l'aiuto di una donna, avrebbero inviato il filmato hard di una 48enne ai suoi vicini di casa e ai suoi contatti social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inviano - hard

Profilo social violato e video hard girato a tutti i contatti: 9 anni di carcere per il revenge porn in Brianza - Vittima una 48enne di Usmate Velate ricattata da 2 uomini che le avevano chiesto soldi e per non rovinare la sua reputazione dopo un rapporto a 3 filmato da una telecamera ... Come scrive msn.com