investito nel cantiere grave operaio 56enne

È ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena l’operaio che ieri mattina è stato investito da una piccola ruspa condotta da un collega all’interno di un cantiere sulla Statale 16, nella corsia sud tra il distributore Eni e il cavalcavia del centro iperbarico di Ravenna. L’uomo, un 56enne di origine tunisina ma residente a Cattolica, lavora per la Cooperativa braccianti Rimini (Cbr) così come il collega 48enne italiano alla guida del mezzo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Medicina del lavoro, intervenuta sul posto dopo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna, intorno alle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

