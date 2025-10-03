Investito nel cantiere Grave operaio 56enne
È ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione all'ospedale 'Bufalini' di Cesena l'operaio che ieri mattina è stato investito da una piccola ruspa condotta da un collega all'interno di un cantiere sulla Statale 16, nella corsia sud tra il distributore Eni e il cavalcavia del centro iperbarico di Ravenna. L'uomo, un 56enne di origine tunisina ma residente a Cattolica, lavora per la Cooperativa braccianti Rimini (Cbr) così come il collega 48enne italiano alla guida del mezzo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Medicina del lavoro, intervenuta sul posto dopo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna, intorno alle 8.
Incidente sul lavoro, grave un operaio investito da un macchinario - Un operaio è stato investito da un macchinario in un cantiere stradale sull'Adriatica a Ravenna ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni.
