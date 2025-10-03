Investita una bambina di 7 anni in via Borgovico a Como | soccorsi in codice rosso
Gravissimo incidente questa mattina poco dopo le 8 in via Borgovico a Como. Una bambina di 7 anni è stata investita mentre si trovava in strada con la bicicletta.Secondo quanto comunicato da Areu – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l’allarme è scattato alle 8:14. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: investita - bambina
Incidente stradale: investita una bambina di nove anni
Battipaglia, bambina investita da un 13enne in bici: indagini in corso
Bambina investita da una bicicletta ad Avellino
Lunedì pomeriggio (29 settembre 2025) una bambina di 12 anni è stata investita e gravemente ferita da un furgone delle consegne mentre attraversava la strada a Wetzikon, nel cantone di Zurigo. ... #italoblogger #Wetzikon #Zurigo #IncidenteStradale #Bambi Vai su Facebook
Roma, bambina di 7 anni investita da un'auto della polizia in centro: ferita - X Vai su X
Como, grande spavento per una bambina di 7 anni urtata sulle strisce pedonali - Una bimba di 7 anni è infatti – in base alle prime indicazioni – sarebbe stata urtata da uno scooter mentre attraversava le strisce ped ... Riporta comozero.it
Roma, bambina di 7 anni investita da una volante della Polizia: le sue condizioni - L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha immediatamente mobilitato i soccorsi e le forze dell ... Scrive notizie.it