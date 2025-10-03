Investita una bambina di 7 anni in via Borgovico a Como | soccorsi in codice rosso

Quicomo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo incidente questa mattina poco dopo le 8 in via Borgovico a Como. Una bambina di 7 anni è stata investita mentre si trovava in strada con la bicicletta.Secondo quanto comunicato da Areu – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l’allarme è scattato alle 8:14. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

