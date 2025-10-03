Investimento sulla Provinciale | ciclista ferito l’automobilista fugge ma viene scoperto

Bresciatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono voluti quindici giorni di indagini serrate, ma alla fine l’uomo al volante dell’auto che lo scorso 14 settembre ha investito un ciclista lungo la Gardesana a Roè Volciano, senza fermarsi a prestare soccorso, ha un nome e un volto. E ora dovrà rispondere delle conseguenze. La vittima è un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investimento - provinciale

Ciclista investito sulla Strada Reale tra Marene e Fossano. Interviene l’elisoccorso - Soccorsi in azione nel tratto della Strada Provinciale 165 che Marene a Fossano, nei pressi di località Tetti Paglieri, per l’investimento di una persona in bicicletta. Scrive targatocn.it

investimento provinciale ciclista feritoInvestito da un camion sulla provinciale a Isso, gravissimo ciclista 62enne - Gravissimo incidente sulla rotonda di congiunzione tra la Provinciale 11 e la 103 in territorio di Isso, nella Bassa Bergamasca. Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Investimento Provinciale Ciclista Ferito