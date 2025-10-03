Investimenti finanziari la Liguria all’undicesimo posto in Italia | Grafici
La ricerca: a fronte di 1.079 miliardi di euro investiti in attività finanziarie in tutta Italia, ben 1.593 miliardi di euro giacciono inerte liquidità sui conti correnti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: investimenti - finanziari
Cina: Hainan, porto libero scambio consentira’ investimenti esteri in prodotti finanziari
REGIONE PUGLIA - Pubblicati gli avvisi per strumenti finanziari che muoveranno investimenti per 440 milioni di euro in settori strategici come aerospazio, green economy, AI e trasformazione digitale - facebook.com Vai su Facebook
Investimenti finanziari, la Liguria all’undicesimo posto in Italia - 079 miliardi di euro investiti in attività finanziarie in tutta Italia, ben 1. Si legge su ilsecoloxix.it
Investimenti, il patrimonio gestito vola a 785 miliardi. Anasf: «Sempre più consulenti finanziari, cresce la componente femminile» - Crescono gli investimenti degli italiani e sono sempre più i consulenti finanziari che li assistono. Riporta ilmessaggero.it