Investigazione su elon musk e netflix davanti al congresso degli usa
l'intervento di Elon Musk contro Netflix e le conseguenze politiche. Un episodio recente che coinvolge Elon Musk ha portato a un acceso confronto con la piattaforma di streaming Netflix, suscitando anche l'interesse delle istituzioni federali. La vicenda si sviluppa in un contesto di accuse e indagini che potrebbero avere ripercussioni a livello legislativo. le dichiarazioni di Elon Musk e la reazione pubblica. Elon Musk ha espresso critiche nei confronti di Netflix, accusando la piattaforma di promuovere contenuti LGBTQ+ nelle sue produzioni. Questa posizione ha alimentato un dibattito pubblico sulla presenza di tematiche sociali nei programmi televisivi e sui valori trasmessi ai giovani spettatori.
