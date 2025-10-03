investigazione su elon musk e netflix davanti al congresso degli usa

l’intervento di Elon Musk contro Netflix e le conseguenze politiche. Un episodio recente che coinvolge Elon Musk ha portato a un acceso confronto con la piattaforma di streaming Netflix, suscitando anche l’interesse delle istituzioni federali. La vicenda si sviluppa in un contesto di accuse e indagini che potrebbero avere ripercussioni a livello legislativo. le dichiarazioni di Elon Musk e la reazione pubblica. Elon Musk ha espresso critiche nei confronti di Netflix, accusando la piattaforma di promuovere contenuti LGBTQ+ nelle sue produzioni. Questa posizione ha alimentato un dibattito pubblico sulla presenza di tematiche sociali nei programmi televisivi e sui valori trasmessi ai giovani spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

