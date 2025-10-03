Invasione pacifica delle strade | cortei in tutta la città
Come ampiamente annunciato quella odierna, 3 ottobre, è una giornata comunque impegnativa sul fronte dell'ordine pubblico per le note vicende legate a Gaza. Dalle 10 di questa mattina al parcheggio del mercato agroalimentare di Padova, i manifestanti pro-pal si sono radunati e alle 11 hanno dato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: invasione - pacifica
Giubileo dei giovani, i numeri dell'invasione pacifica che riguarda anche la linea Fl6 Roma - Cassino
Traghetto bloccato a Livorno e treni in ritardo da Pisa a causa dell’invasione dei manifestanti sui binari. Tutti i cortei si sono svolti in maniera pacifica - X Vai su X
Traghetto bloccato a Livorno e treni in ritardo da Pisa a causa dell’invasione dei manifestanti sui binari. Tutti i cortei si sono svolti in maniera pacifica - facebook.com Vai su Facebook
Invasione pacifica delle strade: cortei in tutta la città - Dalle 10 di questa mattina 3 ottobre al parcheggio del mercato agroalimentare di Padova 2mila manifestanti. Lo riporta padovaoggi.it
Sciopero per Gaza, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccata la stazione Termini. Salvini: “D’ora in poi chi organizza cortei verserà cauzione” - Le notizie sullo sciopero generale per Gaza di 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra. Da fanpage.it