Un semplice appello alla premier Giorgia Meloni da parte della cantante Elisa ha scatenato una delle polemiche più accese delle ultime ore sui social. La nota artista aveva invitato il governo a prendere posizione a favore di Gaza e della recente missione della Flotilla, suscitando reazioni immediate da parte di commentatori e opinionisti di spicco. Tra questi, si è distinto Alessandro Sallusti, che in un video pubblicato sulle proprie piattaforme social ha definito l’iniziativa della cantante “un mix di inutilità e ignoranza”, attaccando duramente la posizione espressa dall’artista. Leggi anche: Elisa in lacrime per Gaza, l’appello a Giorgia Meloni scatena il web Il botta e risposta tra mondo dello spettacolo e commentatori politici conferma quanto il confine tra cultura e politica sia sempre più sottile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Inutile e ignorante!”. Il giornalista massacra Elisa dopo l’appello in lacrime alla Meloni