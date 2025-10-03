Inutile e ignorante! Il giornalista massacra Elisa dopo l’appello in lacrime alla Meloni
Un semplice appello alla premier Giorgia Meloni da parte della cantante Elisa ha scatenato una delle polemiche più accese delle ultime ore sui social. La nota artista aveva invitato il governo a prendere posizione a favore di Gaza e della recente missione della Flotilla, suscitando reazioni immediate da parte di commentatori e opinionisti di spicco. Tra questi, si è distinto Alessandro Sallusti, che in un video pubblicato sulle proprie piattaforme social ha definito l’iniziativa della cantante “un mix di inutilità e ignoranza”, attaccando duramente la posizione espressa dall’artista. Leggi anche: Elisa in lacrime per Gaza, l’appello a Giorgia Meloni scatena il web Il botta e risposta tra mondo dello spettacolo e commentatori politici conferma quanto il confine tra cultura e politica sia sempre più sottile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: inutile - ignorante
