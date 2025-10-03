Intesa SanPaolo | la giovane promessa del tennis Jacopo Vasamì è nuovo testimonial
In una nota, Intesa SanPaolo comunica di accogliere nella propria squadra di testimonial Jacopo Vasamì, nuova promessa del tennis italiano: il giovane e promettente tennista entra a far parte dei talenti sostenuti dal Gruppo guidato da Carlo Messina, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Vasamì, classe 2007, abruzzese di Avezzano (L’Aquila), è attualmente n.4 al mondo nella categoria Juniores (aggiornata a settembre 2025).Si è formato alla Rafa Nadal Academy di Marbella dove si è trasferito all’età di 12 anni e mezzo. Oggi vive e si allena a Roma con Fabrizio Zeppieri. Chi è Jacopo Vasamì. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: intesa - sanpaolo
Da Bei, Sace e Intesa Sanpaolo 1,5 miliardi di euro per la realizzazione dell’Adriatic Link di Terna
Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo): "La guerra dei dazi danneggia tutti, fermarla è nell’interesse comune, ostacola crescita e globalizzazione"
Intesa Sanpaolo punta sul rilancio dell’Ucraina
Intesa Sanpaolo, dal 28/10 a Palazzo Esposizioni Roma la mostra “Restituzioni 2025” @intesasanpaolo @Esposizioni - X Vai su X
Nei giorni scorsi, al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, si è svolta la premiazione dei progetti finalisti di #welfarecheimpresa!, iniziativa che da nove anni valorizza le migliori esperienze di innovazione sociale in Italia. Come G-Factor siamo orgogliosi di ess - facebook.com Vai su Facebook
Il tennista Jacopo Vasamì diventa testimonial di Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo accoglie nella propria squadra di testimonial una nuova promessa del tennis italiano. engage.it scrive
Intesa Sanpaolo: la giovane promessa Jacopo Vasamì è testimonial del gruppo - Con la firma di questa nuova partnership, Intesa Sanpaolo ribadisce il proprio impegno nel supporto ai giovani talenti sportivi, confermando la ... Scrive affaritaliani.it