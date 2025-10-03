Intesa SanPaolo | la giovane promessa del tennis Jacopo Vasamì è nuovo testimonial

In una nota,  Intesa SanPaolo comunica di accogliere nella propria squadra di testimonial Jacopo Vasamì, nuova promessa del tennis italiano: il giovane e promettente tennista entra a far parte dei talenti sostenuti dal Gruppo guidato da Carlo Messina, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Vasamì, classe 2007, abruzzese di Avezzano (L’Aquila), è attualmente n.4 al mondo nella categoria Juniores (aggiornata a settembre 2025).Si è formato alla Rafa Nadal Academy di Marbella dove si è trasferito all’età di 12 anni e mezzo. Oggi vive e si allena a Roma con Fabrizio Zeppieri. Chi è Jacopo Vasamì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

