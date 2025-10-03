Intesa Sanpaolo e Cariplo | 10 mila giovani in formazione con ZeroNeet

Formare gratuitamente diecimila giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano per aprire loro le porte delle professioni più richieste dal mercato. È l’obiettivo di “Giovani e Lavoro per ZeroNeet”, il programma promosso da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo con Generation Italy, presentato oggi alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. L’iniziativa si inserisce nella sfida ZeroNeet, che punta a sostenere 20 mila giovani lombardi e piemontesi (province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) e contribuire a ridurre in anticipo il numero dei Neet al nove per cento entro il 2030, come fissato dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Intesa Sanpaolo e Cariplo: 10 mila giovani in formazione con ZeroNeet

