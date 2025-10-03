Intesa San Paolo giovane tennista Jacopo Vasamì nuovo testimonial del gruppo
In una nota, Intesa SanPaolo comunica di accogliere nella propria squadra di testimonial Jacopo Vasamì, nuova promessa del tennis italiano: il giovane e promettente tennista entra a far parte dei talenti sostenuti dal Gruppo guidato da Carlo Messina, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Vasamì, classe 2007, abruzzese di Avezzano (L’Aquila), è attualmente n.4 al mondo nella categoria Juniores (aggiornata a settembre 2025).Si è formato alla Rafa Nadal Academy di Marbella dove si è trasferito all’età di 12 anni e mezzo. Oggi vive e si allena a Roma con Fabrizio Zeppieri. Chi è Jacopo Vasamì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: intesa - paolo
Più bond, meno azioni. Gli italiani e il risparmio secondo Intesa San Paolo e Centro Einaudi
Tre filiali Intesa San Paolo verso la chiusura? "Il Comune si attivi almeno per mantenere bancomat e servizi ridotti"
Sauze d’Oulx, il sindaco: “Gli sportelli bancomat di Intesa San Paolo non funzionano”
Prende il via "Giovani e Lavoro per ZeroNeet", il programma sostenuto da @FondCariplo e Intesa Sanpaolo, realizzato con Generation Italy per formare e accompagnare al lavoro 10.000 ragazzi in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Osso - X Vai su X
Intesa Sanpaolo Premier Partner del Trieste Coffee Experts "Siamo molto orgogliosi di poter accogliere Intesa Sanpaolo tra i sostenitori del Trieste Coffee Experts. La partnership con il Gruppo Intesa, di cui siamo clienti da anni, rappresenta una significativa - facebook.com Vai su Facebook
Intesa SanPaolo: la giovane promessa del tennis Jacopo Vasamì è nuovo testimonial - In una nota, Intesa SanPaolo comunica di accogliere nella propria squadra di testimonial Jacopo Vasamì, nuova promessa del tennis italiano: il giovane e ... Lo riporta msn.com
Intesa San Paolo, giovane tennista Jacopo Vasamì nuovo testimonial del gruppo - Il giovane e promettente tennista entra a far parte dei talenti sostenuti dal Gruppo guidato da Carlo Messina, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini ... Riporta ilgiornale.it