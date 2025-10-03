Intesa-Generali verso un’alleanza da 1.500 miliardi | un messaggio ai capitani coraggiosi di Mps e Meloni

Non si ferma la partita finanziaria italiana, di recente animata dallo sfondamento di Monte dei Paschi di Siena in Mediobanca, dalla caduta del regno quasi ventennale di Alberto Nagel in Piazzetta Cuccia e dalla rivoluzione copernicana della finanza milanese. Intesa-Generali, prove tecniche di colosso europeo. Se Mediobanca era il caposaldo più importante, in prospettiva gli scalatori del “salotto buono” milanese puntavano alla principale partecipata dell’istituto, Assicurazioni Generali. La cui risposta alla caduta del socio di maggioranza relativa del suo capitale è stato lo studio di un arrocco nientemeno che con la maggior protagonista della finanza nazionale: Intesa San Paolo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Intesa-Generali, verso un’alleanza da 1.500 miliardi: un messaggio ai “capitani coraggiosi” di Mps e Meloni

In questa notizia si parla di: intesa - generali

Accordo Generali-Natixis a rischio stallo, in pole il "Terzo Polo allargato" ma dossier sul tavolo anche di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Medionalum, e altri operatori - RUMORS

Obiettivo Italia 2025: Intesa Sanpaolo incontra le imprese lombarde a Milano https://glistatigenerali.com/economia-e-lavoro/pmi/obiettivo-italia-2025-intesa-sanpaolo-incontra-le-imprese-lombarde-a-milano/… @intesasanpaolo - X Vai su X

#Unimpresa su #CorrieredellaSera - Risparmio, Intesa a 909 miliardi. "Generali? Niente risiko" https://www.unimpresa.it/corriere-della-sera-risparmio-intesa-a-909-miliardi-generali-niente-risiko/70169 #intesasanpaolo #generali #jointventure Vai su Facebook

Dopo lo stop ai francesi, Generali dialoga con Intesa Sanpaolo. Mediobanca a caccia di un Ceo - L’indiscrezione di un possibile asse tra Generali e Intesa Sanpaolo, dopo il rinvio con Natixis, riapre i giochi del potere bancario italiano. Scrive huffingtonpost.it

Intesa Sanpaolo convitato di pietra al ballo delle banche. Si guarda verso Trieste - Nella partita a scacchi del consolidamento bancario e assicurativo italiano l’unica pedina che non è stata ancora mossa è quella di Intesa Sanpaolo. Si legge su repubblica.it