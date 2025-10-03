Interruzione idrica a Francavilla al Mare | niente acqua dalle 9 del mattino
Una interruzione idrica in alcune zone di Francavilla al Mare è stata programmata dall'Aca per la giornata di lunedì 6 ottobre.“Al fine di effettuare i lavori per il rifacimento della condotta idrica in via Quercetti in contrada Piane - si legge nell'avviso - lunedì 06102025 saranno eseguiti i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Francavilla al Mare, batterio sospetto nell’acqua: mezza città a secco. Scatta l’emergenza - Non bastava la grande sete dell’estate scorsa, con una coda che disagi che continua a proiettarsi anche sull’autunno. Secondo ilmessaggero.it
Francavilla: rubinetti aperti - Lo ha confermato il sindaco Luisa Russo nel pomeriggio provvedendo a revocare l'ordinanza emanata poco prima: "La Asl ha appena inviato i risultati delle ... Si legge su rainews.it