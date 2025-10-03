Internazionale a Ferrara allo Spazio Aperto un' installazione dedicata ai giornalisti

Ferraratoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Spazio Aperto Ferrara, bottega creativa, con sede in via Carlo Mayr rende omaggio ai 285 giornalisti uccisi solo nel 2025 a Gaza. L'installazione che ne deriva vuole essere un sostegno attivo a tutti i giornalisti presenti nella nostra città in occasione del Festival Internazionale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: internazionale - ferrara

internazionale ferrara spazio apertoSpazio Aperto, installazione artistica per ricordare i giornalisti uccisi in Palestina e sostenere l'importante lavoro di informazione - L'associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara, bottega creativa di via Carlo Mayr 69, rende omaggio ai 285 giornalisti uccisi dall'ottobre 2023 a Gaza. Scrive cronacacomune.it

