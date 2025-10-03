Intergalactic | The Heretic Prophet uscirà prima del previsto? Naughty Dog sta assumendo dei traduttori
Intergalactic: The Heretic Prophet continua a far parlare di sé, nonostante da mesi manchino aggiornamenti ufficiali. Annunciato a dicembre 2024 e ancora avvolto dal mistero, il nuovo progetto firmato Naughty Dog sembrerebbe entrare in una fase avanzata dello sviluppo. A suggerirlo è la comparsa di nuove offerte di lavoro pubblicate dallo studio su LinkedIn, con particolare attenzione a posizioni per il supporto alla traduzione e localizzazione, in lingue chiave come francese e giapponese. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario: la localizzazione, insieme alle fasi di QA testing, è solitamente tra gli ultimi passaggi della produzione di un videogioco, poiché presuppone che l’opera sia già interamente giocabile. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: intergalactic - heretic
