Interferenze russe oggi e domani il disinfo test per Praga
Oggi e domani in Repubblica Ceca, gli elettori si recheranno alle urne in un clima segnato da una forte polarizzazione politica e da una massiccia ondata di disinformazione online. In gioco non c’è solo la sfida tra il premier uscente Petr Fiala e il populista Andrej Babiš, ma anche il posizionamento futuro di Praga dentro l’Unione europea e nel fronte occidentale di sostegno all’Ucraina. La democrazia vota? L’autocrazia interferisce Secondo un’inchiesta di Voxpot, sedici siti legati a Mosca stanno producendo più contenuti (tra notizie false e teorie complottiste) di tutte le principali testate ceche messe insieme. 🔗 Leggi su Formiche.net
Aereo von der Leyen in tilt per interferenze russe sul gps: pilota costretto ad atterrare in Bulgaria usando le mappe cartacee
Intervenendo al vertice di Copenaghen, i leader europei hanno chiesto azioni più forti contro le interferenze russe e la sua flotta ombra, oltre a misure definitive sul settore energetico che finanzia la guerra di Mosca ? https://l.euronews.com/wK2y - facebook.com Vai su Facebook
