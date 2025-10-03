interferenze russe oggi e domani il disinfo test per praga

Oggi e domani in Repubblica Ceca, gli elettori si recheranno alle urne in un clima segnato da una forte polarizzazione politica e da una massiccia ondata di disinformazione online. In gioco non c’è solo la sfida tra il premier uscente Petr Fiala e il populista Andrej Babiš, ma anche il posizionamento futuro di Praga dentro l’Unione europea e nel fronte occidentale di sostegno all’Ucraina. La democrazia vota? L’autocrazia interferisce Secondo un’inchiesta di Voxpot, sedici siti legati a Mosca stanno producendo più contenuti (tra notizie false e teorie complottiste) di tutte le principali testate ceche messe insieme. 🔗 Leggi su Formiche.net

