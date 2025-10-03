Inter Zaniolo | Ho fatto tanti sbagli in passato ma sono maturato

Nicolò Zaniolo, ex talento dell’ Inter ed oggi in forza all’ Udinese, ha parlato a La Repubblica della sua nuova esperienza in Friuli. L’UDINESE – “ Mi sento bene. So di avere fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso all’oggi. A Udine, e all’Udinese, sto benissimo. Ho L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

