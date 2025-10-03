Inter Women che la Serie A abbia inizio | Ternana prima sfidante
Dopo aver perso in semifinale di Serie A Women’s Cup contro la Juventus, l’Inter Women si prepara al campionato vero e proprio per cercare di migliorare quanto fatto lo scorso anno, con lo scudetto perso di un soffio. Il primo match, contro la Ternana, andrà in scena a partire dalle ore 12:30 del 4 ottobre nella solita Arena Civica intitolata a Gianni Brera. Per le ragazze di Piovani sarà dunque l’occasione giusta di dimostrare a che punto è arrivato il percorso di maturazione fatto in questo ultimo periodo cercando di rendersi sin da subito tra le favorite alla vittoria del campionato. La strada è certamente lunga e verosimilmente tortuosa, ma con gli innesti arrivati in estate e con il gruppo ritrovato, il tecnico potrà puntare in alto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
inter - women
