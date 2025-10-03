Inter Thuram punta il rientro | Chivu cerchia la data

Archiviata la vittoria per 3-0 con lo Slavia Praga, per l’Inter è tempo di guardare avanti e proseguire su questa scia positiva. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali con il morale alle stelle, dando prova di aver ritrovato carattere e gioco. I nerazzurri sperano di continuare a risalire la china di una classifica che inizia a raddrizzarsi. La prossima gara è quella con la Cremonese, in programma domani 4 ottobre alle ore 18:00 in quel del Giuseppe Meazza per la sesta giornata di Serie A. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un ottimo momento di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

