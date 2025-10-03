Inter Thuram punta il rientro | Chivu cerchia la data

Forzainter.eu | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la vittoria per 3-0 con lo Slavia Praga, per l’Inter è tempo di guardare avanti e proseguire su questa scia positiva. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali con il morale alle stelle, dando prova di aver ritrovato carattere e gioco. I nerazzurri sperano di continuare a risalire la china di una classifica che inizia a raddrizzarsi. La prossima gara è quella con la Cremonese, in programma domani 4 ottobre alle ore 18:00 in quel del Giuseppe Meazza per la sesta giornata di Serie A. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un ottimo momento di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter thuram punta il rientro chivu cerchia la data

© Forzainter.eu - Inter, Thuram punta il rientro: Chivu cerchia la data

In questa notizia si parla di: inter - thuram

Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo

Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna

Lautaro Thuram, pace fatta dopo il caso Mondiale per Club: messaggio chiaro, la reazione dell’Inter

inter thuram punta rientroThuram ko: infortunio, l'Inter lo perde. Il comunicato e quante gare salta - I nerazzurri dorvanno fare a meno di Marcus Thuram, infortunatosi nel corso della sfida interna contro lo Slavia Praga valida per la seconda giornata di Champions League, ... Secondo tuttosport.com

inter thuram punta rientroThuram, un dettaglio da non trascurare sull’infortunio. Ricadute? Ecco come gestirà l’Inter - Questi gli aggiornamenti sui tempi di recupero secondo La Gazzetta dello Sport che ha interpellato un esperto in materia ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Thuram Punta Rientro