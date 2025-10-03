Inter ricordi Satriano? Guardate che gol con il Lione!
Il gol di Satriano sblocca il Lione contro il Salisburgo dopo appena 10 minuti! Un colpo di testa, in tuffo, paralizza Schlager e porta i padroni di casa sul parziale 1-0 in Europa League. La vittoria viene poi completata da Kluivert, che di nuovo di testa imbuca il definitivo 2-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
