Inter Pio Esposito come Mario Balotelli?

Domani sera l' Inter giocherà a San Siro contro la Cremonese: davanti non ci sarà Marcus Thuram e – con Ange-Yoan Bonny in coppia insieme a Lautaro Martinez – Francesco Pio Esposito con ogni probabilità si accomoderà in panchina. Inter, per Pio Esposito due (piccoli) primati da conquistare

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Inter, Marotta ha detto no a 15 offerte per Pio Esposito: svelato il retroscena di mercato - I dirigenti nerazzurri non hanno mai avuto dubbi sull'attaccante italiano; quest'estate recapitati diversi no ad offerte da tutta Europa

Cagliari-Inter, l'abbraccio dei fratelli Esposito: anche i genitori all'Unipol Domus - Serata speciale per la famiglia Esposito: il nerazzurro Pio segna il primo gol in A nel primo incrocio contro il fratello rossoblù Sebastiano